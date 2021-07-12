У Києві викрито групу наркоділків із «товаром» на 1 млн грн (фото)

Під час обшуків у фігурантів вилучено 730 г канабісу

Злочинці збували «товар» серед наркозалежних мешканців столиці

Столичні правоохоронці викрили та повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які спеціалізувались на збуті наркотичних речовин та психотропних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, злочинну групу наркоділків організували двоє киян, залучивши до діяльності ще чотирьох чоловіків, які займалися безпосереднім збутом заборонених речовин, а саме кокаїну, канабісу, амфетаміну та МДМА серед наркозалежних мешканців столиці.

Правоохоронці документували злочинну діяльність осіб з кінця 2020 року.

У ході обшуків, проведених на території Києва за місцями мешкання, в автомобілях та гаражах фігурантів, вилучено 730 г канабісу, близько 250 г кокаїну, 150 г амфетаміну, метадон та пігулки МДМА, а також ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності угруповання.

Вартість вилученого при роздрібному продажі становить понад 1 млн грн.

За результатами проведених слідчих дій шестеро осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Наразі до суду скеровані клопотання про взяття підозрюваних під варту та накладення арешту на майно.

Заходи з викриття злочинної групи проводилися прокурорами спільно з Голосіївським управлінням поліції із залученням технічної підтримки ДОТЗ України, УОТЗ ГУНП у м. Києві та УОС ГУНП у м. Києві.

Як повідомлялося, Служба безпеки України заблокувала масштабний канал контрабанди прекурсорів до України через Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Зловмисники ввозили «товар» для виробництва наркотиків із однієї з арабських країн. Вартість вилученої партії становить майже 4 млн грн за цінами «чорного ринку».