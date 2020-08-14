У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з хімікатами на 3 млн грн (фото)



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У нарколабораторіях здійснювався синтез прекурсорів Фото: Нацполіція

Злочинна група виготовляла та збувала через інтернет-магазин прекурсори

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Києві спільно зі слідчими Печерського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 викрили діяльність організованої злочинної групи наркодилерів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До складу групи входило троє киян. У рамках документування їх злочинної діяльності ми провели ряд оперативних закупок. У результаті вдалося виявити схему розповсюдження прекурсорів через інтернет-магазин за допомогою кур’єрської служби та її активних учасників, які діяли на території Києва та Київської області. Також було встановлено місцезнаходження складського приміщення, яке фігуранти орендували для зберігання прекурсорів», - зазначив заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Києві Денис Шевченко.

Під час невідкладного обшуку за місцем зберігання заборонених речовин працівники поліції виявили та вилучили чотири кілограми перманганату калію, 94 літри діетилового ефіру, 15 кг фенілнітропропену, а також 10 літрів особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалеронфенон. Усі ці речовини використовуються при виготовленні амфетаміну та PVP. Також вилучено близько п’яти тонн різних хімічних сполук, належність яких до підконтрольних речовин буде встановлено після проведення відповідних хімічних експертиз. Вартість вилученого, за цінами «чорного» ринку, становить близько трьох мільйонів гривень.

«Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання учасників групи ми виявили дві нарколабораторії, де здійснювався синтез прекурсорів, спеціальне обладнання для виготовлення наркотиків та хімічні сполуки. Крім того, на одній із адрес вилучили 30 кілограмів речовини, яка, відповідно до нанесеного маркування, відноситься до вибухонебезпечної», - додав правоохоронець.

Заборонені речовини поліцейські направили для проведення відповідних експертних досліджень.

На даний час проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення фігурантам підозри та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.