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    На Печерську спецпризначенці затримали чоловіка з наркотиками (фото)

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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">Правоохоронці вилучили у чоловіка 13 пакетиків із розфасованою речовиною</span></span> - На Печерську спецпризначенці затримали чоловіка з наркотиками (фото)
    Правоохоронці вилучили у чоловіка 13 пакетиків із розфасованою речовиною
    Фото: Нацполіція

    Молодику загрожує до восьми років ув'язнення

    На Паркові дорозі у Печерському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка з розфасованими наркотиками.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Працівники полку поліції особливого призначення № 2 під час патрулювання у Печерському районі столиці на вулиці Паркова дорога зупинили чоловіка, який при собі мав розфасовану у зіп-пакетики кристалічну речовину білого кольору, схожу на наркотичну. Для документування події спецпризначенці викликали на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції», - розповіли в поліції.

    Правоохоронці вилучили у чоловіка 13 пакетиків із розфасованою речовиною. З його слів, це – наркотики «солі». Вилучену речовину направили на експертизу.

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    На Печерську спецпризначенці затримали чоловіка з наркотиками (фото)
    На Печерську спецпризначенці затримали чоловіка з наркотиками (фото)

    Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

    За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики злочин злочинець
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