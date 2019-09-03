Під Києвом поліція затримала наркоділка з великою партією метадону



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При собі у зловмисника було 32 згортки з наркотиками Фото: Нацполіція

В оселі зловмисника поліція виявила велику кількість наркотичних засобів

У понеділок, 2 вересня, у Бучі поліція провела комплекс оперативно-разшукових заходів, встановила та затримала збувача наркотиків. Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

Чоловіка, який розкладав наркотичний засіб – метадон, - затримали працівники сектору кримінальної поліції Ірпінського та Бучанського відділків спільно зі слідчим відділом Ірпінської поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Ірпеня.

На місці події правоохоронці виявили 2 поліетиленові згортки з кристалічною речовиною. А при собі у зловмисника було 32 згортки, в одному з яких знаходилася речовина білого кольору. Виявлене вилучено та направлено на відповідні експертизи.

Крім того, в ході проведення невідкладного обшуку в оселі зловмисника поліція також виявила велику кількість наркотичних засобів.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Нині він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці встановлюють шляхи надходження до затриманого небезпечних препаратів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

На «чорному ринку» ціна метадону становить від 200 грн за грам.