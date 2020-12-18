Під Києвом поліція затримала вантажівку з незаконно вирубаним лісом (фото)

Автівку та деревину поліцейські вилучили як речові докази

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки лісу у Броварському районі

Працівники групи реагування патрульної поліції Броварського відділу поліції у селі Требухів зупинили вантажний автомобіль, в кузові якого знаходились стовбури дерев. На місце події прибула слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції. За оперативною інформацією встановлено, що ці дерева вирубані незаконно, чим завдали непоправних збитків громаді села.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські з’ясували, що вантажівка належить 50-річному жителю Житомирщини, який надає послуги з перевезення. Замовників цього вантажу водій не знає, клієнти знайшли його через мережу інтернет, завантажили деревиною та надали підроблені документи.

Автівку та колоди осокорів поліцейські вилучили як речові докази.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від тисячі до 1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до даного злочину.