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    Під Києвом потяг збив чоловіка: тіло протягло близько 50 м (фото)

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    Трагедія сталася поблизу залізничної станції - Під Києвом потяг збив чоловіка: тіло протягло близько 50 м (фото)
    Трагедія сталася поблизу залізничної станції
    Фото: УНН

    Вижити у чоловіка шансів не було

    У селі Тарасівка, що під Києвом, швидкісний потяг збив чоловіка, який переходив колії на заборонений сигнал семафора. Про це повідомляє УНН.

    Чоловік, 1986 року народження, загинув на місці.

    Як кажуть свідки, чоловік був у навушниках, тому звуку потягу не чув. Машиніст в останній момент побачив чоловіка та застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося.

    Після зіткнення чоловіка протягнуло ще близько 50 метрів. Вижити у чоловіка шансів не було, його тіло збирали буквально по шматках.

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    Під Києвом потяг збив чоловіка: тіло протягло близько 50 м (фото)
    Під Києвом потяг збив чоловіка: тіло протягло близько 50 м (фото)

    Після інциденту рух потягів в обидві сторони було призупинено щонайменше на дві години.

    Місцеві мешканці кажуть, що такі трагедії на даному переїзді трапляються доволі часто, приблизно 2-3 рази на місяць.

    Як повідомлялося, 1 серпня в Києві на Центральному залізничному вокзалі електричка переїхала чоловіка і він залишився без ніг.

    Теги: ДТП смерть потяг залізниця чоловік
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    Під Києвом потяг збив чоловіка: тіло протягло близько 50 м (фото)