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    У Києві електричка переїхала чоловіка

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    У Києві чоловіку переїхало ноги електричкою - У Києві електричка переїхала чоловіка
    У Києві чоловіку переїхало ноги електричкою
    Фото з відкритих джерел

    З відрізаними ногами чоловік терміново госпіталізований до лікарні

    У Києві на Центральному залізничному вокзалі електричка переїхала чоловіка і він залишився без ніг. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

    «Біля платформи «Північна» приблизно в 19:00 міська електричка переїхала п'яного чоловіка, який лежав на рельсах. З відрізаними ногами терміново госпіталізований швидкою медичною допомогою», - йдеться в повідомленні.

    Точний стан чоловіка невідомо, як і будь-яка інформація про його особу.

    За словами джерел LB.ua в «Укрзалізниці», аварія трапилася попередньо через те, що чоловік лежав на коліях.

    Машиніст зробив екстрене гальмування, однак потяг не встиг зупинитися. Чоловіка забрала швидка допомога.

    “Електричка №7326 Київ-Волинський – Дарниця, приблизно о 16:55 травмувала чоловіка 34 років, жителя м. Конотоп, який, за попередніми даними, у нетверезому стані спав на коліях», – повідомили співрозмовники видання.

    Нагадаємо, в ніч на 23 квітня між залізничними станціями «Заворичі» та «Бобровиця» у Броварському районі Київської області біля платформи «Трубіж» вантажний потяг наїхав на чоловіка. Він отримав травми, несумісні з життям.

    Теги: Київ потяг аварія
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    У Києві електричка переїхала чоловіка