У Києві електричка переїхала чоловіка

З відрізаними ногами чоловік терміново госпіталізований до лікарні

У Києві на Центральному залізничному вокзалі електричка переїхала чоловіка і він залишився без ніг. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

«Біля платформи «Північна» приблизно в 19:00 міська електричка переїхала п'яного чоловіка, який лежав на рельсах. З відрізаними ногами терміново госпіталізований швидкою медичною допомогою», - йдеться в повідомленні.

Точний стан чоловіка невідомо, як і будь-яка інформація про його особу.

За словами джерел LB.ua в «Укрзалізниці», аварія трапилася попередньо через те, що чоловік лежав на коліях.

Машиніст зробив екстрене гальмування, однак потяг не встиг зупинитися. Чоловіка забрала швидка допомога.

“Електричка №7326 Київ-Волинський – Дарниця, приблизно о 16:55 травмувала чоловіка 34 років, жителя м. Конотоп, який, за попередніми даними, у нетверезому стані спав на коліях», – повідомили співрозмовники видання.

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня між залізничними станціями «Заворичі» та «Бобровиця» у Броварському районі Київської області біля платформи «Трубіж» вантажний потяг наїхав на чоловіка. Він отримав травми, несумісні з життям.