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    У Запорізькій області в ДТП загинуло четверо людей, з них двоє дітей

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    Для порятунку людей від ДСНС залучалося 10 співробітників і 3 одиниці техніки - У Запорізькій області в ДТП загинуло четверо людей, з них двоє дітей
    Для порятунку людей від ДСНС залучалося 10 співробітників і 3 одиниці техніки
    Фото з відкритих джерел

    Двох людей у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні

    У Запорізькій області, на автодорозі «Харків-Сімферополь» сталася аварія, в якій загинуло 4 людини, з них 2 дітей, ще 2 людини госпіталізовані. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю.

    «20 серпня о 3 год. 58 хв. між с. Високе і с. Радісне Михайлівського району на автодорозі М-18 «Харків-Сімферополь» сталося зіткнення двох легкових автомобілів із подальшим загоранням одного», – зазначено в повідомленні.

    Зазначається, що в результаті ДТП загинули чотири людини, з них двоє дітей (вік до 8 років), і травмовані 2 людей, яких у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

    Від ДСНС залучалося 10 співробітників і 3 одиниці техніки.

    Нагадаємо, в ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула.

    Під Києвом у ДТП потрапила автівка з маленькою дитиною в салоні.

    На Сумщині прокурор на смерть збив бабусю і втік.

    Також на Київщині сталася смертельна аварія з підлітком за кермом.

    До слова, 13 серпня, в Одеській області сталася ДТП за участі поліцейського автомобіля внаслідок якої загинуло троє поліцейських, ще один – травмований. Поліцейські на службовому авто їхали у відрядження.

    Нагадаємо, кількість постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі збільшилася до 24 людей.

    Теги: ДТП ДСНС вантажівки смерть аварія
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    У Запорізькій області в ДТП загинуло четверо людей, з них двоє дітей