У Запорізькій області в ДТП загинуло четверо людей, з них двоє дітей

Для порятунку людей від ДСНС залучалося 10 співробітників і 3 одиниці техніки

Двох людей у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні

У Запорізькій області, на автодорозі «Харків-Сімферополь» сталася аварія, в якій загинуло 4 людини, з них 2 дітей, ще 2 людини госпіталізовані. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю.

«20 серпня о 3 год. 58 хв. між с. Високе і с. Радісне Михайлівського району на автодорозі М-18 «Харків-Сімферополь» сталося зіткнення двох легкових автомобілів із подальшим загоранням одного», – зазначено в повідомленні.

Зазначається, що в результаті ДТП загинули чотири людини, з них двоє дітей (вік до 8 років), і травмовані 2 людей, яких у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Від ДСНС залучалося 10 співробітників і 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, в ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула.

Під Києвом у ДТП потрапила автівка з маленькою дитиною в салоні.

На Сумщині прокурор на смерть збив бабусю і втік.

Також на Київщині сталася смертельна аварія з підлітком за кермом.

До слова, 13 серпня, в Одеській області сталася ДТП за участі поліцейського автомобіля внаслідок якої загинуло троє поліцейських, ще один – травмований. Поліцейські на службовому авто їхали у відрядження.

Нагадаємо, кількість постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі збільшилася до 24 людей.