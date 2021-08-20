У Запорізькій області в ДТП загинуло четверо людей, з них двоє дітей
Двох людей у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні
У Запорізькій області, на автодорозі «Харків-Сімферополь» сталася аварія, в якій загинуло 4 людини, з них 2 дітей, ще 2 людини госпіталізовані. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю.
«20 серпня о 3 год. 58 хв. між с. Високе і с. Радісне Михайлівського району на автодорозі М-18 «Харків-Сімферополь» сталося зіткнення двох легкових автомобілів із подальшим загоранням одного», – зазначено в повідомленні.
Зазначається, що в результаті ДТП загинули чотири людини, з них двоє дітей (вік до 8 років), і травмовані 2 людей, яких у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.
Від ДСНС залучалося 10 співробітників і 3 одиниці техніки.
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