Розгром в «Укрінформі»: поліція відкрила кримінальне провадження



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Молодики розгромили пресзалу «Укрінформу»

В ЄРДР внесені відомості за нанесення тілесних ушкоджень, стаття 125 ККУ, за побиття охоронця «Укрінформу»

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу молодиків у футболках «Традиція і порядок» на пресзалу «Укрінформу».

Про це повідомила пресофіцер Шевченківського райуправління поліції міста Києва Анна Зубрєва.

За її словами, в ЄРДР внесені відомості за нанесення тілесних ушкоджень, стаття 125 ККУ, за побиття охоронця.

Водночас, слідчий Шевченківського управління поліції Києва Василь Зарубенко повідомив, що наразі у прокуратурі перебувають матеріали з приводу пошкодження майна «Укрінформу».

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, в «Укрінформі» молодики у футболках організації «Традиція і порядок» зірвали пресконференцію, присвячену ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині.

Близько десятка молодиків увірвались в пресцентр «Укрінформу», поламали двері і закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова.

Поліція, яка не втручалась в конфлікт, повідомила, що затримали двох учасників нападу.

Джерело: Укрінформ