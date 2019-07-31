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    Розгром в «Укрінформі»: поліція відкрила кримінальне провадження

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    <span>Молодики розгромили пресзалу&nbsp;&laquo;Укрінформу&raquo;</span> - Розгром в «Укрінформі»: поліція відкрила кримінальне провадження
    Молодики розгромили пресзалу «Укрінформу»

    В ЄРДР внесені відомості за нанесення тілесних ушкоджень, стаття 125 ККУ, за побиття охоронця «Укрінформу»

    Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу молодиків у футболках «Традиція і порядок» на пресзалу «Укрінформу».

    Про це повідомила пресофіцер Шевченківського райуправління поліції міста Києва Анна Зубрєва.

    За її словами, в ЄРДР внесені відомості за нанесення тілесних ушкоджень, стаття 125 ККУ, за побиття охоронця.

    Водночас, слідчий Шевченківського управління поліції Києва Василь Зарубенко повідомив, що наразі у прокуратурі перебувають матеріали з приводу пошкодження майна «Укрінформу».

    Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, в «Укрінформі» молодики у футболках організації «Традиція і порядок» зірвали пресконференцію, присвячену ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині.

    Близько десятка молодиків увірвались в пресцентр «Укрінформу», поламали двері і закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова.

    Поліція, яка не втручалась в конфлікт, повідомила, що затримали двох учасників нападу.

    Джерело: Укрінформ

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