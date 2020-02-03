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    На Одещині водій наїхав на пішоходів: є жертви

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    Правоохоронці встановлюють обставини аварії в Подільському районі, внаслідок якої постраждали двоє жінок - На Одещині водій наїхав на пішоходів: є жертви
    Правоохоронці встановлюють обставини аварії в Подільському районі, внаслідок якої постраждали двоє жінок

    Жінка від отриманих травм загинула миттєво

    В Одеській області ввечері 2 лютого водій автомобіля Renault здійснив наїзд на двох пішоходів.

    Про це повідомляє обласна поліція.

    Попередньо  встановлено, що водій автомобіля «Renault» здійснив наїзд на двох жінок, коли ті йшли по дорозі  у попутному напрямку. 

    Одна з них від отриманих травм загинула миттєво, друга госпіталізована в лікарню.

    «Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Куяльник надійшло в поліцію о 18:45 від лікарів швидкої медичної допомоги, котрі першими прибули на місце аварії», - йдеться у повідомленні.

    У поліції зазначили, що наразі встановлюються особи постраждалих, свідки й очевидці трагедії та повні її обставини.

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    На Одещині водій наїхав на пішоходів: є жертви
    На Одещині водій наїхав на пішоходів: є жертви

    Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

    ДТП Одещина водій поліція жінка Куяльник
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