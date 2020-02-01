Зім’яті машини розкидані по всій дорозі: на Лук’янівці Volkswagen протаранив дві автівки (фото, відео)



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Від Renault майже нічого не лишилося Фото: Інформатор

В результаті ДТП постраждали двоє чоловіків

У ніч на суботу, 1 лютого на вулиці Юрія Іллєнка, 36/1 в Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими. Тут зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg, Geely Emgrand і Renault Laguna.

Аварія трапилася близько 3:15. Про це повідомляє Інформатор.

Співробітники патрульної поліції категорично відмовилися коментувати ситуацію і посилалися на слідчі дії.

Від очевидців вдалося дізнатися, що Volkswagen їхав з боку Дорогожичів і врізався у Renault. Далі, перевертаючись, вдарив Geely, який їхав у протилежному напрямку.

Всі автомобілі були розкидані по дорозі на відстані близько 200 метрів, а пошкоджені частини машин можна було знайти в радіусі 300 метрів.

За попередніми даними, до лікарні госпіталізували двох чоловіків.

Спочатку надійшла інформація, що в одній з машин затиснутий потерпілий. На місце були направлені рятувальники ДСНС, але їхня допомога не знадобилася.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

Детальну схему ДТП і інші подробиці того, що сталося, мають з'ясувати правоохоронці.