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    Новини

    На Борщагівці ЗІЛ збив на смерть жінку (фото, відео)

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    Вантажівка збила жінку на пішохідному переході - На Борщагівці ЗІЛ збив на смерть жінку (фото, відео)
    Вантажівка збила жінку на пішохідному переході
    Фото: Інформатор

    Жінка померла на місці ДТП

    У п’ятницю, 31 січня, на вулиці Жолудєва, 6 у Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП. На пішохідному переході вантажівка ЗІЛ збив жінку.

    Аварія трапилася близько 8:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За інформацією близьких загиблої, вранці вона добиралася на роботу і переходила дорогу на пішохідному переході. Прямо на «зебрі» ЗІЛ, завантажений піском, збив жінку. Від сили удару жінка померла миттєво. Водій вантажівки не відразу зрозумів, що сталося, і зупинився приблизно в 200 метрах, на розі вулиці Жолудєва і Симиренка.

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    На Борщагівці ЗІЛ збив на смерть жінку (фото, відео)
    На Борщагівці ЗІЛ збив на смерть жінку (фото, відео)
    На Борщагівці ЗІЛ збив на смерть жінку (фото, відео)
    На Борщагівці ЗІЛ збив на смерть жінку (фото, відео)
    На Борщагівці ЗІЛ збив на смерть жінку (фото, відео)
    На Борщагівці ЗІЛ збив на смерть жінку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Влітку жінці виповнилося б 45 років. У неї залишилося двоє дітей.

    На місці події працювали два екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група, які встановлювали деталі ДТП.

    Як повідомлялося, 30 січня на вулиці Академіка Заболотного автомобіль на смерть збив пішохода і зник з місця аварії.

    Національна поліція України ДТП Київ вантажівки смерть жінка
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