На Борщагівці ЗІЛ збив на смерть жінку (фото, відео)



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Вантажівка збила жінку на пішохідному переході Фото: Інформатор

Жінка померла на місці ДТП

У п’ятницю, 31 січня, на вулиці Жолудєва, 6 у Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП. На пішохідному переході вантажівка ЗІЛ збив жінку.

Аварія трапилася близько 8:30. Про це повідомляє Інформатор.

За інформацією близьких загиблої, вранці вона добиралася на роботу і переходила дорогу на пішохідному переході. Прямо на «зебрі» ЗІЛ, завантажений піском, збив жінку. Від сили удару жінка померла миттєво. Водій вантажівки не відразу зрозумів, що сталося, і зупинився приблизно в 200 метрах, на розі вулиці Жолудєва і Симиренка.

Влітку жінці виповнилося б 45 років. У неї залишилося двоє дітей.

На місці події працювали два екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група, які встановлювали деталі ДТП.

Як повідомлялося, 30 січня на вулиці Академіка Заболотного автомобіль на смерть збив пішохода і зник з місця аварії.