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    У міськраді Василькова на Київщині затримали хабарника

    • Розсилка
    <p>Правоохоронці затримали зловмисника у Василькові</p> - У міськраді Василькова на Київщині затримали хабарника

    Правоохоронці затримали зловмисника у Василькові

    Фото: прес-центр СБУ

    Чиновник налагодив схему отримання хабарів з громадян за сприяння у реєстрації земельних ділянок, встановивши таксу у 500 доларів

    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарах заступника голови Васильківської міської ради Київщини.

    Про це 21 травня повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники встановили, що посадовець, відповідно до функціональних обов`язків, мав координувати роботу Центру надання адміністративних послуг району. Натомість чиновник налагодив схему отримання хабарів з громадян за сприяння у реєстрації земельних ділянок, встановивши таксу у 500 доларів за кожну свою «послугу».

    Правоохоронці затримали зловмисника у Василькові під час отримання від представника землевпорядної організації неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисяч доларів за поновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок.

    «У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання посадовця», - заявили в СБУ.

    Триває досудове слідство.

    Нагадаємо, на Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого інспектора одного з митних постів області. 

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