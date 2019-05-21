У міськраді Василькова на Київщині затримали хабарника



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Правоохоронці затримали зловмисника у Василькові Фото: прес-центр СБУ

Чиновник налагодив схему отримання хабарів з громадян за сприяння у реєстрації земельних ділянок, встановивши таксу у 500 доларів

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарах заступника голови Васильківської міської ради Київщини.

Про це 21 травня повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що посадовець, відповідно до функціональних обов`язків, мав координувати роботу Центру надання адміністративних послуг району. Натомість чиновник налагодив схему отримання хабарів з громадян за сприяння у реєстрації земельних ділянок, встановивши таксу у 500 доларів за кожну свою «послугу».

Правоохоронці затримали зловмисника у Василькові під час отримання від представника землевпорядної організації неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисяч доларів за поновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок.

«У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання посадовця», - заявили в СБУ.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого інспектора одного з митних постів області.