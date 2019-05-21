Підлеглого Кличка судитимуть за корупцію



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Посадовець Департаменту охорони культурної спадщини обвинувачується у хабарництві

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації, викритого у підбуренні до надання неправомірної вигоди та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«…До правоохоронних органів звернувся підприємець, що займається кав’ярним бізнесом та наданням послуг у сфері громадського харчування. Для встановлення зовнішньої реклами у нього виникла потреба в отриманні довідки зазначеного Департаменту. У свою чергу начальник відділу Департаменту пообіцяв за винагороду у розмірі 500 доларів США сприяти підприємцю в її отриманні», - розповіли в прокуратурі.

Посадовця затримали неподалік місця роботи під час одержання грошових коштів.

Викриття чиновника здійснювалося за сприяння Управління КМДА з питань запобігання та протидії корупції.

Як повідомлялося, начальника відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди.