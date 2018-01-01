Під Києвом у школах оголосили карантин
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Також відміняються всі масові культурні та спортивні заходи
Начальник відділу освіту Бучанської міськради Олег Цимбал видав наказ «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти м. Буча».
Про це повідомляє прес-служба Бучанської міськради.
Це пов’язано з тим, що при перевищенні епідемічного порогу інфекційної захворюваності (20% від загальної кількості дітей) дозволяється здійснювати тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти або окремих класах.
На період призупинення освітнього процесу відміняється проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів.
Забезпечення виконання освітніх програм передбачається за рахунок ущільнення та з використанням дистанційних (індивідуальних) форм через інтернет.
Станом на 7 лютого тимчасово припинено навчання у :
- НВК № 4 ― карантин з 07.02 по 09.02 (хворіють 477 учнів, 9 педпрацівників);
- НВК № 3 ― 8-В клас карантин з 07.02 по 09.02 (хворіють 216 учнів, 6 учителів);
- СЗОШ № 5 ― 2-А, 2-Б, 3-Д карантин з 07.02 по 09.02 (хворіють 295 учнів, 5 вчителів).
Щоденно у закладах освіти проводиться аналіз захворюваності на грип та ГРВ і відповідно до показників буде прийматися рішення про тимчапсове припинення навчання.