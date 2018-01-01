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    Під Києвом у школах оголосили карантин

    Також відміняються всі масові культурні та спортивні заходи
    Начальник відділу освіту Бучанської міськради Олег Цимбал видав наказ «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти м. Буча». Про це повідомляє прес-служба Бучанської міськради. Це пов’язано з тим, що при перевищенні епідемічного порогу інфекційної захворюваності (20% від
    • Сьогодні, 14:13
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    Також відміняються всі масові культурні та спортивні заходи

    Начальник відділу освіту Бучанської міськради Олег Цимбал видав наказ «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти м. Буча».

    Про це повідомляє прес-служба Бучанської міськради.

    Це пов’язано з тим, що при перевищенні епідемічного порогу інфекційної захворюваності (20% від загальної кількості дітей) дозволяється здійснювати тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти або окремих класах.

    На період призупинення освітнього процесу відміняється проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів.

    Забезпечення виконання освітніх програм передбачається за рахунок ущільнення та з використанням дистанційних (індивідуальних) форм через інтернет.

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    Станом на 7 лютого тимчасово припинено навчання у :

    • НВК № 4 ― карантин з 07.02 по 09.02 (хворіють 477 учнів, 9 педпрацівників);
    • НВК № 3  ― 8-В клас карантин з 07.02 по 09.02 (хворіють 216 учнів, 6 учителів);
    • СЗОШ № 5 ― 2-А, 2-Б, 3-Д карантин з 07.02 по 09.02 (хворіють 295 учнів, 5 вчителів).

    Щоденно у закладах освіти проводиться аналіз захворюваності на грип та ГРВ і відповідно до показників буде прийматися рішення про тимчапсове припинення навчання.

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