Під Києвом у школах оголосили карантин

Також відміняються всі масові культурні та спортивні заходи

Начальник відділу освіту Бучанської міськради Олег Цимбал видав наказ «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти м. Буча». Про це повідомляє прес-служба Бучанської міськради. Це пов’язано з тим, що при перевищенні епідемічного порогу інфекційної захворюваності (20% від



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Також відміняються всі масові культурні та спортивні заходи

Начальник відділу освіту Бучанської міськради Олег Цимбал видав наказ «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти м. Буча».

Про це повідомляє прес-служба Бучанської міськради.

Це пов’язано з тим, що при перевищенні епідемічного порогу інфекційної захворюваності (20% від загальної кількості дітей) дозволяється здійснювати тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти або окремих класах.

На період призупинення освітнього процесу відміняється проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів.

Забезпечення виконання освітніх програм передбачається за рахунок ущільнення та з використанням дистанційних (індивідуальних) форм через інтернет.

Станом на 7 лютого тимчасово припинено навчання у :

НВК № 4 ― карантин з 07.02 по 09.02 (хворіють 477 учнів, 9 педпрацівників);

НВК № 3 ― 8-В клас карантин з 07.02 по 09.02 (хворіють 216 учнів, 6 учителів);

СЗОШ № 5 ― 2-А, 2-Б, 3-Д карантин з 07.02 по 09.02 (хворіють 295 учнів, 5 вчителів).

Щоденно у закладах освіти проводиться аналіз захворюваності на грип та ГРВ і відповідно до показників буде прийматися рішення про тимчапсове припинення навчання.