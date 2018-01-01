Десятки охоронців Олімпійських ігор у Пхьончхані потрапили до лікарні

Від виконання обов'язків відсторонили близько 1,2 тис. охоронців

Десятки приватних охоронців, які мали обслуговувати зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї, потрапили до лікарні з норовірусом. У неділю персонал з безпеки почав відчувати проблеми зі здоров'ям, з'явилися блювання та діарея. Всього від виконання обов'язків відсторонили близько 1,2 тис. охоронців, 41 людина відчула відповідні симптоми. На



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Військові замінять приватну охорону зимової Олімпіади

Від виконання обов'язків відсторонили близько 1,2 тис. охоронців

Десятки приватних охоронців, які мали обслуговувати зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї, потрапили до лікарні з норовірусом.

У неділю персонал з безпеки почав відчувати проблеми зі здоров'ям, з'явилися блювання та діарея.

Всього від виконання обов'язків відсторонили близько 1,2 тис. охоронців, 41 людина відчула відповідні симптоми.

На місці розповсюдили відповідний дезінфекційний засіб, а голова організаційного комітету вибачився за цю ситуацію.

Речник Олімпіади Крістоф Дубі заявив, що були проведені оперативні дії, щоб уникнути подальшого спалаху вірусу. «Дуже жорсткі заходи вживаються на місці щодо їжі та напоїв», - сказав він.

Знятий персонал вже замінили 900 солдатами.

Президент оргкомітету ігор Лі Хі-бом заявив, що всі місця проведення змагань використовують для тренувань, а спортсменів заселили в місця проживання. «Я б хотів вибачитися за це», - сказав він.

Лі Хі-бом повідомив, що центр з контролю захворювань та інші урядові установи обговорюють контрзаходи.

Олімпійські ігри в Пхьончхані відкриються у п'ятницю.

На торішньому чемпіонаті світу з легкої атлетики в Лондоні кілька спортсменів були змушені залишити змагання, коли виявили спалах норовірусу в готелі

Джерело: ВВС Україна