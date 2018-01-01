У Києві через грип оголошено карантин у 20 школах

Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть

Задля уникнення розповсюдження інфекції прийнято рішення призупинити заняття у 20 школах столиці, в яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%. Ще у 35 школах відбулося часткове покласове закриття. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. «Таке рішення прийняли керівники навчальних закладів спільно з



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У 35 школах Києва відбулося часткове покласове закриття

Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть

Задля уникнення розповсюдження інфекції прийнято рішення призупинити заняття у 20 школах столиці, в яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%. Ще у 35 школах відбулося часткове покласове закриття. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Таке рішення прийняли керівники навчальних закладів спільно з районними управліннями освіти. Наразі найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Деснянському (закрито 7 шкіл) та Оболонському (закрито 6 шкіл) районах. Не закрито жодного шкільного навчального закладу у Печерському та Подільському районах», – зазначив він.

Поворозник нагадав, що у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності серед дітей члени Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА прийняли рішення про можливість тимчасового призупинення навчального процесу у навчальних закладах – за відсутності 20% від загальної кількості учнів. Навчальний процес може бути призупинено як у школі загалом, так і покласово. Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин.