У школах Вінниці продовжили карантин

Вимушені канікули у Вінниці продовжили до 12 лютого включно

У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці на тиждень продовжено карантин. Відповідне рішення під час засідання у вівторок, 6 грудня, прийняв Вінницький виконавчий комітет, повідомляє прес-служба Вінницької міської ради.



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Вимушені канікули у Вінниці продовжили до 12 лютого включно

У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці на тиждень продовжено карантин.

Відповідне рішення під час засідання у вівторок, 6 грудня, прийняв Вінницький виконавчий комітет, повідомляє прес-служба Вінницької міської ради.

«Для запобігання поширення грипу у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста вимушені канікули продовжились до 12 лютого включно», - йдеться в повідомленні.

Також керівникам приватних установ та громадських організацій рекомендовано призупинити проведення заходів з масовим перебуванням дітей.

На п'ятому тижні захворюваність гострими респіраторними інфекціями продовжує зростати. За медичною допомогою з приводу респіраторних захворювань звернулося 4 тис. 454 вінничанина, інтенсивний показник склав 1202,5 на 100 тис. населення, що вище епідемічного порогу (1132,7) на 6,2%. 71,6% з числа захворілих складають діти до 18 років (3189), при цьому 61,4% - це діти вікової групи від 5 до 14 років.

«За цей тиждень госпіталізовано в лікувально-профілактичні установи міста 119 осіб з ознаками захворюваності на гострі респіраторні інфекції, у тому числі 83 дитини (70%)», - повідомили у Вінницькій міськраді.

Нагадаємо, що школи Вінниці закрито на карантин з 31 січня.

До слова, у Києві через грип оголошено карантин у 20 школах.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин.