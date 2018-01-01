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    У школах Вінниці продовжили карантин

    Вимушені канікули у Вінниці продовжили до 12 лютого включно
    У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці на тиждень продовжено карантин.  Відповідне рішення під час засідання у вівторок, 6 грудня, прийняв Вінницький виконавчий комітет, повідомляє прес-служба Вінницької міської ради.
    • Вчора, 23:56
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    Вимушені канікули у Вінниці продовжили до 12 лютого включно

    У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці на тиждень продовжено карантин.

     Відповідне рішення під час засідання у вівторок, 6 грудня, прийняв Вінницький виконавчий комітет, повідомляє прес-служба Вінницької міської ради.

    «Для запобігання поширення грипу у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста вимушені канікули продовжились до 12 лютого включно», - йдеться в повідомленні.

    Також керівникам приватних установ та громадських організацій рекомендовано призупинити проведення заходів з масовим перебуванням дітей.

    На п'ятому тижні захворюваність гострими респіраторними інфекціями продовжує зростати. За медичною допомогою з приводу респіраторних захворювань звернулося 4 тис. 454 вінничанина, інтенсивний показник склав 1202,5 на 100 тис. населення, що вище епідемічного порогу (1132,7) на 6,2%. 71,6% з числа захворілих складають діти до 18 років (3189), при цьому 61,4% - це діти вікової групи від 5 до 14 років.

    «За цей тиждень госпіталізовано в лікувально-профілактичні установи міста 119 осіб з ознаками захворюваності на гострі респіраторні інфекції, у тому числі 83 дитини (70%)», - повідомили у Вінницькій міськраді.

    Нагадаємо, що школи Вінниці закрито на карантин з 31 січня.

    До слова, у Києві через грип оголошено карантин у 20 школах.

    Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

    30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

    Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин.

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