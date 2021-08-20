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    Під Києвом вандал понівечив пам’ятник Герою Небесної сотні (фото)

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    Чоловік облив чорною рідиною підніжжя стели - Під Києвом вандал понівечив пам’ятник Герою Небесної сотні (фото)
    Чоловік облив чорною рідиною підніжжя стели
    Фото: Нацполіція

    Вандалом виявився 42-річний мешканець столиці

    Поліцейські Бориспільщини затримали чоловіка, який 16 серпня облив хімічною речовиною підніжжя стели Герою Небесної сотні Юрію Вербицькому у с. Гнідин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, 16 серпня ввечері, переглядаючи відео з камер відеонагляду, поліцейський офіцер громади спільно з працівником селищної ради помітили, що в селі Гнідин забруднено пам’ятник – біля підніжжя стели Герою Небесної сотні Юрію Вербицькому виднілася чорна пляма.

    Повідомивши про вказану подію на спецлінію «102», працівник селищної ради та правоохоронець прибули на місце події. Невдовзі приїхала слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції. Було вилучено речові докази.

    Також встановлено, що правопорушник приїхав до пам’ятника на велосипеді, дістав з пакета пляшку з рідиною, якою облив стелу, після чого зник з місця події.

    Поліцейські провели низку заходів: відпрацювали прилеглу територію, опитали місцевих жителів, встановили можливих свідків.

    Через дві доби правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 42-річний мешканець столиці, саме за місцем проживання поліцейські і затримали його.

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    Під Києвом вандал понівечив пам’ятник Герою Небесної сотні (фото)
    Під Києвом вандал понівечив пам’ятник Герою Небесної сотні (фото)
    Під Києвом вандал понівечив пам’ятник Герою Небесної сотні (фото)
    Під Києвом вандал понівечив пам’ятник Герою Небесної сотні (фото)
    Під Києвом вандал понівечив пам’ятник Герою Небесної сотні (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

    Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває.

    Теги: Національна поліція України кримінал вандалізм Київщина розслідування пам'ятник
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    Під Києвом вандал понівечив пам’ятник Герою Небесної сотні (фото)