На Черкащині хлопець спалив прапор України, а тепер поплатися за це (фото)

П’яний хлопець зняв державний прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю та підпалив його

У Черкаській області поліцейські затримали хлопця, який зірвав і спалив державний прапор України. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

Так, у понеділок, 9 серпня, до Звенигородського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з адмінбудівлі старостату у селі Петрушки зник прапор України. Для документування події прибула слідчо-оперативна група.

За допомогою місцевих жителів правоохоронці з’ясували, що подія сталася в ніч з 7 на 8 серпня. Відомо, що хлопець, відпочиваючи у компанії та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння раптово зняв державний прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю та підпалив його.

Правопорушником виявився житель села Глушки, 2002 року народження. Зловмисника доставили до відділення поліції, де зараз з’ясовують усі обставини події.

За цим фактом слідчі Звенигородського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

До слова, у Маріуполі хлопець спалив прапор України і відразу вибачився (відео).

Також у селищі Тиврів, що на Вінниччині, невідомі вандали їздили мотоциклами по меморіалу Слави та витирали брудні руки державним прапором України.

Як повідомлялося, в Одесі вандал пошкодив банер з державним символом України.