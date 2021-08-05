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    На Байковому кладовищі невідомі викрали ковані двері зі старовинного склепу (фото)

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    Ажурні металеві двері були визначним зразком художнього ковальства у стилі модерн - На Байковому кладовищі невідомі викрали ковані двері зі старовинного склепу (фото)
    Ажурні металеві двері були визначним зразком художнього ковальства у стилі модерн
    Фото: Антон Короб/Facebook

    Визначити приблизний час зникнення дверей важко

    На Байковому кладовищі зникла кована хвіртка, яка була на вході до величного склепу-мавзолею початку 1910-х років. Про це повідомив краєзнавець Антон Короб на своїй сторінці у Facebook.

    «Елегантні ажурні металеві двері були визначним зразком художнього ковальства у стилі модерн. Плавні, тягучі лінії, які відображають естетику ар-нуво, переплітаючись, утворювали хрест вишуканого малюнку», – розповів він.

    Короб зазначив, що визначити приблизний час зникнення дверей важко.

    На його думку, відповідальність за зникнення цього визначного твору «лежить на керівництві та працівниках ритуального комунального підприємства, яке господарює на Байковому кладовищі».

    «Склеп розташовано в центрі цвинтаря, тому тягти метал безхатченкам звідси нема сенсу, оскільки багато металевих елементів поховань є на периферії Байкового кладовища, а ризик бути поміченим тут більше. Тому будь-які, ймовірні у цих випадках, виправдання від «гробарів» щодо ролі бомжів у викраденні металевої хвіртки з центральної дільниці цвинтаря будуть очевидним лукавством», – переконаний Короб.

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    На Байковому кладовищі невідомі викрали ковані двері зі старовинного склепу (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали ковані двері зі старовинного склепу (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали ковані двері зі старовинного склепу (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали ковані двері зі старовинного склепу (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали ковані двері зі старовинного склепу (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали ковані двері зі старовинного склепу (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали ковані двері зі старовинного склепу (фото)
    Фото: Антон Короб/Facebook

    Як повідомлялося, поліція затримала зловмисників, які на Байковому кладовищі вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського.

    Теги: Київ вандалізм мистецтво злочин цвинтар
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    На Байковому кладовищі невідомі викрали ковані двері зі старовинного склепу (фото)