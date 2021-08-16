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    У Києві судитимуть вандалів, які на Байковому кладовищі розтрощили могилу вченого (фото)

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    Зловмисники намагались викрасти&nbsp;пам&rsquo;ятний бюст видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського - У Києві судитимуть вандалів, які на Байковому кладовищі розтрощили могилу вченого (фото)
    Зловмисники намагались викрасти пам’ятний бюст видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського
    Фото: Нацполіція

    Зловмисникам загрожує до семи років обмеження волі

    Столичні правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків, які на могилі на Байковому кладовищі пошкодили пам’ятний бюст видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Подія сталася у червні поточного року. Тоді працівники Байкового кладовища побачили чоловіків, які демонтували бюст на могилі. Одному зі зловмисників вдалося втекти від охоронців, іншого затримали та викликали правоохоронців. Поки слідчі Голосіївського управління поліції документували факт наруги над могилою, дільничні офіцери поліції розшукали втікача-правопорушника.

    Згідно з матеріалами кримінального провадження, 33-ти та 39-річний зловмисники раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

    Бюст українського вченого, який намагалися поцупити чоловіки, зроблений із латуні, що й привернуло увагу зловмисників, які хотіли його продати.

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    У Києві судитимуть вандалів, які на Байковому кладовищі розтрощили могилу вченого (фото)
    У Києві судитимуть вандалів, які на Байковому кладовищі розтрощили могилу вченого (фото)

    Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили чоловікам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці скерували обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження до районного суду для обрання рішення.

    Зловмисники перебувають під вартою, де чекатимуть на розгляд справи у суді.

    Чоловікам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

    Раніше повідомлялося, що поліція затримала зловмисників, які на Байковому кладовищі вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського.

    Теги: Національна поліція України Київ суд кримінал вандалізм цвинтар
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    У Києві судитимуть вандалів, які на Байковому кладовищі розтрощили могилу вченого (фото)