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    Події в Україні

    Жахлива ДТП на Хмельниччині: загинуло подружжя, постраждала дитина

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    Поліція розслідує ДТП зі смертельними наслідками у Теофіпольському районі - Жахлива ДТП на Хмельниччині: загинуло подружжя, постраждала дитина
    Поліція розслідує ДТП зі смертельними наслідками у Теофіпольському районі
    Фото: Нацполіція

    Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами

    У ДТП, що сталася у Теофіпольському районі Хмельницької області, загинуло подружжя і травмувалася їхня неповнолітня дитина.

    Про це повідомляє поліція Хмельницької області у Facebook.

    Трагедія сталася вранці 7 січня. До поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням Кам’янець-Подільський – Білогір‘я, поблизу смт. Базалія, зіткнулися два легкові автомобілі – ВАЗ-2109 та Skoda Octavia.

    В результаті ДТП загинула пасажирка ВАЗу, яка сиділа на передньому сидінні. Водій ВАЗу помер дорогою до лікарні. Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами.

    Слідча група з відділу розслідування ДТП на місці події з’ясовує причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

    Як повідомлялося, 5 січня пізно ввечері на Окружній дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автівок, фури та маршрутного автобуса.

    Також 5 січня на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.

    Теги: трагедія Хмельниччина ДТП водій розслідування поліція
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