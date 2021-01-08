Жахлива ДТП на Хмельниччині: загинуло подружжя, постраждала дитина

Поліція розслідує ДТП зі смертельними наслідками у Теофіпольському районі

Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами

У ДТП, що сталася у Теофіпольському районі Хмельницької області, загинуло подружжя і травмувалася їхня неповнолітня дитина.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області у Facebook.

Трагедія сталася вранці 7 січня. До поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням Кам’янець-Подільський – Білогір‘я, поблизу смт. Базалія, зіткнулися два легкові автомобілі – ВАЗ-2109 та Skoda Octavia.

В результаті ДТП загинула пасажирка ВАЗу, яка сиділа на передньому сидінні. Водій ВАЗу помер дорогою до лікарні. Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами.

Слідча група з відділу розслідування ДТП на місці події з’ясовує причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомлялося, 5 січня пізно ввечері на Окружній дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автівок, фури та маршрутного автобуса.

Також 5 січня на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.