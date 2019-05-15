Під Києвом відбудеться вражаючий фестиваль повітряних куль (фото)



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Під час заходу в небо піднімуться близько 20 повітряних куль, кожна з яких вище п'ятиповерхового будинку

25 травня на території виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» у рамках фестивалю повітряних куль «Мама, я вдома» відбудеться масовий старт теплових аеростатів.

Повітроплавний фестиваль «Мама, я вдома» відбудеться вже вдруге, а відкриття офіційного куледрома є безпрецедентною подією не тільки для України, але і всього світу. Про це Інформатору розповіли організатори товариство «Монгольф'єр».

Під час заходу в небо піднімуться близько 20 повітряних куль, кожна з яких вище п'ятиповерхового будинку. Повітроплавні екіпажі прибудуть з різних куточків України, щоб вразити глядачів сяйвом аеростатів і майстерністю виконання польотів в рамках видовищного спортивного змагання Key Grab. Пілоти повітряних куль, разом з гостями, які будуть перебувати в кошику, повинні будуть підлетіти максимально близько до певної цілі і потрапити в неї спеціальним маркером.

Під час заходу відбудеться конкурс для глядачів, переможець якого отримає подарунковий сертифікат і зможе здійснити політ на повітряній кулі у вересні, під час фестивалю «Монгольф'єрія» в Умані. Після заходу сонця на відвідувачів чекає вражаюче світіння аеростатів.

Де: фестиваль відбудеться на новій локації виставкового центру «КиївЕкспоПлаза», який знаходиться в селі Березівка, Макарівського району, що в 20 хвилинах руху від станції метро «Житомирська». Організатори планують забезпечити рух маршруток від метро «Житомирська» до місця заходу і в зворотному напрямку.

Коли: офіційне відкриття куледрома і старти польотів - 25 травня о 19:00. Спортивні польоти відбудуться також 24 і 26 травня.

Вхід на фестиваль повітряних куль безкоштовний за попередньою реєстрацією за посиланням.

Як політати на кулі: 48 осіб, які матимуть бажання здійснити політ на повітряній кулі під час фестивалю, зможуть це зробити, попередньо придбавши політ.