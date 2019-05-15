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    Під Києвом відбудеться вражаючий фестиваль повітряних куль (фото)

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    Під Києвом відбудеться вражаючий фестиваль повітряних куль (фото)
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    Під час заходу в небо піднімуться близько 20 повітряних куль, кожна з яких вище п'ятиповерхового будинку

    25 травня на території виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» у рамках фестивалю повітряних куль «Мама, я вдома» відбудеться масовий старт теплових аеростатів.

    Повітроплавний фестиваль «Мама, я вдома» відбудеться вже вдруге, а відкриття офіційного куледрома є безпрецедентною подією не тільки для України, але і всього світу. Про це Інформатору розповіли організатори товариство «Монгольф'єр».

    Під час заходу в небо піднімуться близько 20 повітряних куль, кожна з яких вище п'ятиповерхового будинку. Повітроплавні екіпажі прибудуть з різних куточків України, щоб вразити глядачів сяйвом аеростатів і майстерністю виконання польотів в рамках видовищного спортивного змагання Key Grab. Пілоти повітряних куль, разом з гостями, які будуть перебувати в кошику, повинні будуть підлетіти максимально близько до певної цілі і потрапити в неї спеціальним маркером.

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    Під час заходу відбудеться конкурс для глядачів, переможець якого отримає подарунковий сертифікат і зможе здійснити політ на повітряній кулі у вересні, під час фестивалю «Монгольф'єрія» в Умані. Після заходу сонця на відвідувачів чекає вражаюче світіння аеростатів.

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    Під Києвом відбудеться вражаючий фестиваль повітряних куль (фото)
    Під Києвом відбудеться вражаючий фестиваль повітряних куль (фото)
    Під Києвом відбудеться вражаючий фестиваль повітряних куль (фото)
    Під Києвом відбудеться вражаючий фестиваль повітряних куль (фото)
    Під Києвом відбудеться вражаючий фестиваль повітряних куль (фото)

    Де: фестиваль відбудеться на новій локації виставкового центру «КиївЕкспоПлаза», який знаходиться в селі Березівка, Макарівського району, що в 20 хвилинах руху від станції метро «Житомирська». Організатори планують забезпечити рух маршруток від метро «Житомирська» до місця заходу і в зворотному напрямку.

    Коли: офіційне відкриття куледрома і старти польотів - 25 травня о 19:00. Спортивні польоти відбудуться також 24 і 26 травня.

    Вхід на фестиваль повітряних куль безкоштовний за попередньою реєстрацією за посиланням.

    Як політати на кулі: 48 осіб, які матимуть бажання здійснити політ на повітряній кулі під час фестивалю, зможуть це зробити, попередньо придбавши політ.

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