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    Сотні раритетних авто серед літаків: у Києві стартував фестиваль OldCarLand

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    Фестиваль ретроавто OldCarLand - Сотні раритетних авто серед літаків: у Києві стартував фестиваль OldCarLand
    Фестиваль ретроавто OldCarLand

    На фестивалі можна не тільки дивитися на авто, а й придбати вподобану модель

    У четвер, 9 травня, у Києві відкрився 10-й ювілейний фестиваль ретроавто OldCarLand.

    У музеї авіації зібрали близько трьох сотень унікальних раритетних авто. Крім того, тут є мотоцикли, моторолери, мотоколяски і навіть справжній танк часів Другої світової. 

    На фестивалі представлені експонати з України та інших країн. Найстаршим автомобілям-учасникам  - понад 100 років і багато хто з них збережені в єдиному екземплярі.

    Як повідомлялося, з приводу ювілейної дати фестивалю на OldCarLand підготували спеціальну експозицію з дев'яти машин, які отримали Гран-прі в попередні роки. Серед них: перша масова модель в світі Ford T 1909 року, Buick Town Car 1924 року, ЗІС-110 1946, Mercedes-Benz 190 SL 1958 і інші.

    Також на фестивалі представлено чимало моделей 60-80-х років виробництва, які раніше не були на подібних заходах. Це - Opel, Alfa Romeo, Ford та інші. Є автомобілі, які неможливо зустріти на вулицях - Oldsmobile, Buick, Chevrolet, Cadillac, Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, представницькі ЗІЛ і ГАЗ.

    На фестивалі можна не тільки дивитися на авто, а й придбати собі найбільш вподобану модель. На локації «АвтоМотоПродаж» продають старовинну техніку - від раритетних мотоциклів до рідкісних моделей автомобілів.

    9 травня на фестивалі відбулася офіційна реєстрація національного рекорду України «Найбільша кількість старовинних автомобілів на одній локації». 

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