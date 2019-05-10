Сотні раритетних авто серед літаків: у Києві стартував фестиваль OldCarLand



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Фестиваль ретроавто OldCarLand

На фестивалі можна не тільки дивитися на авто, а й придбати вподобану модель

У четвер, 9 травня, у Києві відкрився 10-й ювілейний фестиваль ретроавто OldCarLand.

У музеї авіації зібрали близько трьох сотень унікальних раритетних авто. Крім того, тут є мотоцикли, моторолери, мотоколяски і навіть справжній танк часів Другої світової.

На фестивалі представлені експонати з України та інших країн. Найстаршим автомобілям-учасникам - понад 100 років і багато хто з них збережені в єдиному екземплярі.

Як повідомлялося, з приводу ювілейної дати фестивалю на OldCarLand підготували спеціальну експозицію з дев'яти машин, які отримали Гран-прі в попередні роки. Серед них: перша масова модель в світі Ford T 1909 року, Buick Town Car 1924 року, ЗІС-110 1946, Mercedes-Benz 190 SL 1958 і інші.

Також на фестивалі представлено чимало моделей 60-80-х років виробництва, які раніше не були на подібних заходах. Це - Opel, Alfa Romeo, Ford та інші. Є автомобілі, які неможливо зустріти на вулицях - Oldsmobile, Buick, Chevrolet, Cadillac, Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, представницькі ЗІЛ і ГАЗ.

На фестивалі можна не тільки дивитися на авто, а й придбати собі найбільш вподобану модель. На локації «АвтоМотоПродаж» продають старовинну техніку - від раритетних мотоциклів до рідкісних моделей автомобілів.

9 травня на фестивалі відбулася офіційна реєстрація національного рекорду України «Найбільша кількість старовинних автомобілів на одній локації».