Екстрим, парад байкерів і рок-концерт: у Києві пройде MotoOpenFest



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Мотофестиваль відбудеться у парку «Муромець»

18 та 19 травня у столичному парку «Муромець» на майданчику X-Park пройде фестиваль MotoOpenFest. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Традиційно фестиваль відкриється великим Парадом байкерів, який 18 травня стартуватиме мото-колоною з вулиці Хрещатик. У рамках заходу пройдуть змагання з різних мото-дисциплін. Окрім того, будуть організовані гонки у яких зможуть взяти участь усі, хто бажає випробувати свого залізного коня та впевнений у своїх силах. Пілоти-стайнери продемонструють свою вправність на змаганнях зі стантрайтінгу – одному з найвидовищніших видів мотоспорту», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що цього року гостями фестивалю стане єдина в Україні група FMX-райдерів, яка добре відома своїми екстремальними виступами в дисципліні Мотофристайл в Україні та за її межами.

Також на фестивалі представлять новий для України вид змагань – BMW Tourenduro Trophy, де кращі пілоти-ендурісти на важких і потужних мотоциклах турендуро долатимуть смугу штучних перешкод, демонструючи свої навички пілотування бездоріжжям

«Глядачі традиційно зможуть насолодитися заїздами з Суперкросу, а кожен охочий може спробувати себе в якості мотогонщика і взяти участь у нестандартному форматі дорожніх гонок – МотоТТрофі на своєму стриті, мотарді або пітбайку», – зазначив Поворозник.

Крім спортивних змагань на глядачів та мотогонщиків чекає яскрава музична програма – легендарні британські рокери Nazareth, Pianoбой та ТНМК. Окрім того, для гостей фестивалю виступлять латвійці Dagamba, діва українського R'n'B MamaRika, рокери White і Гражданин Топинамбур та білоруси Nizky і Дай Дарогу!

Також в рамках мотофестивалю пройде виставка, де можна буде ознайомитися з новинками світових мотобрендов, поспілкуватися з топ-пілотами України і познайомитися з байк-клубами. Кожен охочий буде мати можливість знайти собі «двоколісного друга», випробувавши мотоцикл під час тест-драйву.

«Байкерська спільнота – приклад єднання однодумців, які завжди готові підтримати один одного. Такі фестивалі – можливість кожного поринути на короткий час у життя мотолюбителів, а можливо й згодом долучитися до цього руху та стати його частиною. Запрошуємо усіх на Moto Open Fest 2019! Вхід вільний! Буде шумно, мотоциклетно, смачно і рок-н-рольно!» – розповів Поворозник.