Під Києвом відкрили монумент героям Чорнобиля (фото)

На заходів вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У с. Коцюбинське Бучанського району з нагоди 35-х роковин Чорнобильської трагедії відбувся мітинг-реквієм «Пам’яті дзвін» та відкриття монументу героям Чорнобиля. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Участь у заході взяли заступниця голови Київської ОДА Тетяна Щербак, народний депутат України Андрій Клочко, голова Бучанської РДА Микола Ляшенко, Ірпінський міський голова Олександр Маркушин, начальник Головного управління ДСНС України у Київській області Василь Слободяник, Коцюбинський селищний голова Сергій Даніш, голова ради ветеранів Головного управління ДСНС України у Київській області Анатолій Бондаренко та громадськість.

«Чорнобиль для нас – це постійний біль та випробування. Сьогодні залишається багато актуальних проблем соціального, екологічного, медичного та економічного характеру. Ми в неоціненному боргу перед героями Чорнобиля, тому виконуємо максимальний комплекс заходів для забезпечення належного рівня їх медичної та соціальної реабілітації. Наш обов’язок, зробити все можливе, щоб запобігти подібним катастрофам. Низько вклоняємося всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС Київської області, які працювали в 30-кілометровій зоні аби якомога швидше ліквідувати наслідки трагедії. Ви зупинили стихію некерованої ядерної реакції ціною власного життя і здоров’я», – зазначила Щербак.

Наприкінці заходу присутні поклали квіти та білі журавлики до підніжжя пам’ятника у знак шани й пам’яті героїв-ліквідаторі та жертв Чорнобильської катастрофи.

26 квітня 1986 року сталася найстрашніша за всю історію людства катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія є болючою історією для всього світу і залишається важкою спадщиною майбутнім поколінням.

Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей.

Небезпечний рівень радіоактивного забруднення спостерігається на площі понад 50 тис. кв. м.

Евакуйовані 76 населених пунктів з кількістю мешканців 116 тис. осіб.