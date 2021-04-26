Чорнобильська зона має стати територією відродження – Зеленський (відео)

За словами Зеленського, Чорнобиль сьогодні – це спільні виклики й дії задля майбутнього та безпеки планети

В Україні 26 квітня 2021 року вшановують 35-ті роковини страшної трагедії – аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців.

Глава держави у своєму зверненні згадав евакуйованих мешканців Чорнобильської зони, ліквідаторів наслідків аварії та радянську владу.

«Наш спільний обов’язок зберегти пам’ять про кожного з ліквідаторів і висловити їм безмежну подяку. Уже багато вивчено, знято й написано про катастрофу. Є багато версій, як треба було діяти, щоб уникнути катастрофи, але історія немає зворотної дії», – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Чорнобиль сьогодні – це спільні виклики й дії задля майбутнього та безпеки планети.

Рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській АЕС сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 млн людей. У зв’язку з цим 26 квітня світ щороку відзначає Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

Державний архів Служби безпеки України опублікував секретні документи КДБ. Серед документів – найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова.

В Україні на початок 2021 року під наглядом у медичних закладах перебували 1,6 мільйона постраждалих через катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції.

Через пандемію коронавірусу кількість туристів у Чорнобильській зоні відчуження суттєво зменшилася.