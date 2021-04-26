Кличко вшанував пам'ять героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС (фото)

Мер столиці отримав від Всеукраїнської нагородної ради чорнобильців нагороду «Народний герой Чорнобиля»

Сьогодні, 26 квітня, у 35-ті роковини Чорнобольської трагедії мер Києва Віталій Кличко разом з ліквідаторами аварії на ЧАЕС узяв участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу «Пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи», що знаходиться у Святошинському районі столиці. Цей комплекс нещодавно оновили за сприяння міської влади. Про це повідомляє пресслужба мера.

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять ліквідаторів страшної аварії світового масштабу. Людей, які ціною власного здоров'я і життя боролися із наслідками техногенної катастрофи, що сталася 35 років тому в Чорнобилі. Понад 600 тисяч людей тоді взяли участь у ліквідації аварії – боролися з вогнем і розчищали завали. Київ одним із перших долучився до ліквідації наслідків катастрофи. Його рятувальники були задіяні на всіх роботах. І столиця стала тоді новою домівкою для тисяч людей, яких відселили з Чорнобильської зони. Ми повинні пам'ятати тих, хто захистив нас від смертельної загрози», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що багато ліквідаторів загинули від тієї дози опромінення, яку отримали на ЧАЕС. Хтось втратив близьких у цій трагедії. А більшість тих, хто вижили, мають проблеми зі здоров‘ям.

Сьогодні в Києві проживає понад 48 тисяч осіб, які постраждали від наслідків катастрофи, і місто робить все, щоб допомогти їм. Зокрема, Київ і цього року виплатив матеріальну допомогу окремим категоріям киян за програмою «Турбота. Назустріч киянам» до 35 річниці Чорнобильської катастрофи. Так, одноразову адресну соціальну допомогу – від 600 до 1000 гривень – отримали понад 48 тисяч киян.

«Також зазначу, що столична влада постійно працює над забезпеченням медичної допомоги ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС і продовжує надавати квартири чорнобильцям, фінансуючи цю програму за кошти міського бюджету, – сказав мер. – Ми вдячні за ваш подвиг і за вашу відвагу! І шануємо пам’ять тих, чиє життя забрала Чорнобильська аварія».

Також мер столиці отримав від Всеукраїнської нагородної ради чорнобильців нагороду «Народний герой Чорнобиля» за допомогу в спорудженні меморіального комплексу та за постійну соціальну підтримку героїв-ліквідаторів і членів їх родин. Нагороду міському голові вручив голова громадської організації «Пожежні Чорнобиля» Іван Ковальчук.

Як повідомлялося, цього року з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи окремим категоріям киян буде надано адресну матеріальну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

26 квітня 1986 року сталася найстрашніша за всю історію людства катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія є болючою історією для всього світу і залишається важкою спадщиною майбутнім поколінням.

Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей.

Небезпечний рівень радіоактивного забруднення спостерігається на площі понад 50 тис. кв. м.

Евакуйовані 76 населених пунктів з кількістю мешканців 116 тис. осіб.