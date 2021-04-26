В Україні майже два мільйони людей досі лікуються через аварію на ЧАЕС

В Україні 37 медичних закладів надають допомогу постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи

В Україні на початок 2021 року під наглядом у медичних закладах перебували 1,6 мільйона постраждалих через катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

За словами Микичак, нині в Україні є 37 медичних закладів, які надають допомогу постраждалим.

Із 1,6 мільйона людей, які перебувають під наглядом у лікарнях, 317 тисяч – діти. Водночас, за даними держреєстру України, станом на 1 квітня 2021 року загальна кількість постраждалих становить 2,5 мільйона людей.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко також повідомив, що 16 квітня 2021 року МОЗ видало наказ про регламент проведення йодної профілактики в разі радіаційної аварії.

За його словами, йодна профілактика належить до термінових заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу ранньої фази радіаційної аварії. Так, препарати стабільного йоду потрібно застосовувати впродовж перших шести годин після поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою.

Рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській АЕС сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 млн людей. У зв’язку з цим 26 квітня світ щороку відзначає Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

Державний архів Служби безпеки України опублікував секретні документи КДБ. Серед документів – найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова.

Через пандемію коронавірусу кількість туристів у Чорнобильській зоні відчуження суттєво зменшилася.