Під Києвом викрито підпільні АЗС (фото)



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Під час обшуку виявлено та вилучено резервуари для зберігання скрапленого газу, насосні станції та автозаправні колонки для відпуску скрапленого газу

Підпільні автозаправки здійснюють реалізацію скрапленого газу без оформлених належним чином дозвільних документів

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою та поліцією Київщини проведено санкціонований обшук на незаконній АЗС в м. Обухів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено резервуари для зберігання скрапленого газу, насосні станції та автозаправні колонки для відпуску скрапленого газу.

На даний час до суду подано клопотання про арешт вищевказаного вилученого майна.

Крім того, в ході оглядів місця події в межах розслідування кримінального провадження встановлено, що дві нелегальних АЗС, які розташовувались без правовстановлюючих документів на землях, належних Службі автомобільних доріг в Київській області поблизу населених пунктів Бузова та Любимівка Києво-Святошинського району припинили своє функціонування.

Робота на вказаному напрямі триває.

«Відомо, що підпільні автозаправки здійснюють реалізацію скрапленого газу без оформлених належним чином дозвільних документів, що засвідчують походження пального, його якість та виробника. Дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання і реалізації пального також були відсутні. Окрім того, функціонування нелегальних АЗС призводить до забруднення земель, атмосферного повітря, створює загрози життю і здоров’ю громадян», - зазначили у прокуратурі.