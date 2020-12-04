Під Києвом залізничники крали дизпаливо з вагона-цистерни (фото)

Поліцейські затримали чоловіків «на гарячому» під час крадіжки 500 л дизпалива

До Васильківського відділу поліції надійшла інформація від працівників воєнізованої охорони залізниці про викрадення дизпалива з цистерни вагона у селі Багрин. На місце події прибули наряди реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Аби викрасти пальне злодії заздалегідь підготувались та «підігнали» до залізничної колії два мікроавтобуси, тоді за допомогою спеціального обладнання перекачали близько 500 літрів палива.

Працівники поліції затримали трьох зловмисників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися жителі Київщини, віком від 27 до 34 років. Всі вони працювали на залізниці та таким чином вирішили «підзаробити».

Правоохоронці вилучили спеціальне обладнання: бензинову мотопомпу, резинові шланги та пластикові бочки, загальною місткістю до 3 тисяч літрів, а також автівки зловмисників. Їх поміщено на майданчик тимчасового тримання.

Крім цього, поліцейські встановили місця, де крадії зберігали своє обладнання та провели невідкладні обшуки у гаражних приміщеннях, де виявили ємкості з паливом та інші речові докази.

Також, працівники поліції встановили особу ще одного фігуранта, причетного до вчинення злочину. Ним виявився 30-річний житель Фастова.

Наразі слідчі Васильківського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили про підозру зловмисникам за ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.