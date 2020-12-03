На Київщині викрито канал постачання наркотиків у колонію (фото)

Викрито систематичне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію виправної колонії в Бучі

Раніше судимі мешканці Бучі перекидали наркотичні речовини через стіни колонії

Правоохоронці викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, які налагодили «наркобізнес» на території Бучанської виправної колонії.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що раніше судимі місцеві мешканці забезпечували систематичне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію виправної колонії шляхом так званих «перекидів» через стіни виправної установи. В подальшому засуджені розподіляли між собою заборонені речовини та реалізовували їх за окрему плату серед інших осіб, що відбувають покарання у вказаній установі.

В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання постачальників та у виправній колонії було виявлено та вилучено канабіс, метадон, шприци, мобільні телефони та чорнові записи.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.28, ч2. ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Досудове слідство триває.

Раніше Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури за результатами перевірки в державній установі «Бучанська виправна колонія (№85)» виявлено грубі порушення вимог кримінально-виконавчого законодавства при застосуванні до засуджених заходів дисциплінарного впливу, а саме поміщення їх до дисциплінарного ізолятора, та створення засудженим необхідних житлово-побутових умов.