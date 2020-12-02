Київські митники викрили незаконну схему ввезення палива на 57 млн грн

У ємностях, заявлених до митного оформлення, було паливо

Підприємство здійснювало митне оформлення палива як «оливи антикорозійної»

У зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби було припинено схему незаконного переміщення палива на суму близько 57 млн грн.

Була розкрита злочинна схема з недостовірного декларування шляхом подання документів, які містять неправдиві відомості, повідомляє Держмитслужба.

Зокрема, за документами українське підприємство здійснювало митне оформлення товару «олива антикорозійна». Після проведення експертизи з’ясувалося, що продукт, який заявлений до митного оформлення, не належить до «оливи антикорозійної», замість нього у ємностях – паливо, на яке відповідно до законодавства України передбачена сплата акцизного податку.

Даний факт має ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 483 Митного кодексу України.

Ймовірні втрати держбюджету у 2020 році через неправдиве митне оформлення близько 6,5 млн літрів пального можуть становити більше 57 млн грн.

Наразі розглядається питання щодо складання протоколу про порушення митних правил та притягнення винних осіб до відповідальності.