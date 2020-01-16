В Одесі вогнем знищено розважальний центр
Внаслідок події у парку Горького ніхто не постраждав
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом пожежі в розважальному комплексі у Малиновському районі міста.
Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
За попередніми даними фахівців Державної служби з надзвичайних ситуації, до займання, що сталося цієї ночі, призвело занесене ззовні джерело запалювання.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та осіб, які до неї причетні.