В Одесі вогнем знищено розважальний центр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок події у парку Горького ніхто не постраждав

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом пожежі в розважальному комплексі у Малиновському районі міста.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За попередніми даними фахівців Державної служби з надзвичайних ситуації, до займання, що сталося цієї ночі, призвело занесене ззовні джерело запалювання.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та осіб, які до неї причетні.