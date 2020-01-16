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    Новини

    В Одесі вогнем знищено розважальний центр

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    В Одесі вогнем знищено розважальний центр

    Внаслідок події у парку Горького ніхто не постраждав

    Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом пожежі в розважальному комплексі у Малиновському районі міста.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    За попередніми  даними фахівців Державної служби з надзвичайних ситуації, до займання, що сталося цієї ночі, призвело занесене ззовні джерело запалювання. 

    Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та осіб, які до неї причетні. 

    пожежа Одеса розслідування
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