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    Під Києвом зник безвісти 12-річний хлопчик (фото)

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    Правоохоронці просять громадян допомогти знайти зниклу дитину - Під Києвом зник безвісти 12-річний хлопчик (фото)
    Правоохоронці просять громадян допомогти знайти зниклу дитину
    Фото з відкритих джерел

    Хлопчик ввечері пішов із дому та не повернувся

    Бучанське районне управління поліції розшукує 12-річного Кирила Ворошилова, який 25 серпня близько 18:00 залишив місце проживання, що на провулку Київський (в с. Софіївська Борщагівка) та наразі його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Прикмети хлопчика: на вигляд 12-13 років, зріст 150 см, середньої тілобудови, волосся пряме, коротке, темно-русяве, очі карі.

    Був одягнений: футболка блакитного кольору із зображенням «67» синього кольору на спині та синім малюнком спереду, шорти синього кольору.

    Розшукується Кирило Ворошилов
    Розшукується Кирило Ворошилов

    «При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження розшукуваного просимо телефонувати за номером спецлінії поліції «102», – закликають правоохоронці.

    Раніше Оболонське управління поліції в Києві розшукувало малолітнього Олексія Ремезовського. Пошуки тривали всю ніч. Поліцейські знайшли підлітка неподалік від станції метро «Вокзальна» та передали батькам

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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    Під Києвом зник безвісти 12-річний хлопчик (фото)