Під Києвом зник безвісти 12-річний хлопчик (фото)

Хлопчик ввечері пішов із дому та не повернувся

Бучанське районне управління поліції розшукує 12-річного Кирила Ворошилова, який 25 серпня близько 18:00 залишив місце проживання, що на провулку Київський (в с. Софіївська Борщагівка) та наразі його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Прикмети хлопчика: на вигляд 12-13 років, зріст 150 см, середньої тілобудови, волосся пряме, коротке, темно-русяве, очі карі.

Був одягнений: футболка блакитного кольору із зображенням «67» синього кольору на спині та синім малюнком спереду, шорти синього кольору.

Розшукується Кирило Ворошилов

«При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження розшукуваного просимо телефонувати за номером спецлінії поліції «102», – закликають правоохоронці.

Раніше Оболонське управління поліції в Києві розшукувало малолітнього Олексія Ремезовського. Пошуки тривали всю ніч. Поліцейські знайшли підлітка неподалік від станції метро «Вокзальна» та передали батькам