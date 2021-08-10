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    Пошуки тривали всю ніч: у Києві поліція знайшла зниклого підлітка

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    Поліцейські знайшли підлітка неподалік від станції метро &laquo;Вокзальна&raquo;&nbsp; - Пошуки тривали всю ніч: у Києві поліція знайшла зниклого підлітка
    Поліцейські знайшли підлітка неподалік від станції метро «Вокзальна» 
    Фото: Нацполіція

    Окрім ювенальних поліцейських, до пошуку неповнолітнього залучалися оперативні працівники та нацгвардійці

    Столичні правоохоронці протягом ночі розшукали підлітка, який вийшов на прогулянку, вимкнув телефон і не повернувся додому. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, 8 серпня ввечері до Оболонського управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про зникнення 12-річного сина. Правоохоронцям заявниця розповіла про те, що хлопець вийшов на прогулянку нібито з другом, але згодом вимкнув мобільний телефон. Оперативний черговий негайно розіслав усім черговим нарядам столичної поліції орієнтування про зникнення дитини.

    До пошукових заходів, які тривали всю ніч, залучалися не тільки ювенальні поліцейські, а й співробітники карного розшуку, патрульної поліції та військовослужбовці Національної гвардії. Правоохоронці опитували друзів та знайомих хлопця, ретельно перевірили місця та адреси його ймовірного перебування.

    У результаті поліцейські знайшли підлітка неподалік від станції метро «Вокзальна» та передали батькам, з якими у подальшому провели профілактичну бесіду щодо адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

    За час відсутності вдома жодних протиправних дій відносно неповнолітнього не вчинялося.

    Раніше повідомлялося, що Оболонське управління поліції в Києві розшукує малолітнього Олексія Ремезовського. Хлопчик 8 серпня пішов із дому та не повернувся.

    Також Деснянське управління поліції в Києві розшукує Софію Таравську, 2005 р. н., яка 2 серпня пішла з Центру соціально-психологічнлї реабілітації для дітей № 1 у столиці та не повернулася.

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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    Пошуки тривали всю ніч: у Києві поліція знайшла зниклого підлітка