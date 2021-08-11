Столичні поліцейські розшукали зниклу 13-річну дівчину
Правоохоронці знайшли дівчинку в одному з під’їздів будинку на Печерську
10 серпня до чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась мати та повідомила, що її донька, 2008 року народження, пішла з дому та не повернулась. На пошуки дівчини було направлено усі чергові наряди правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Поліцейські опитали матір, друзів і знайомих розшукуваної та перевірили місця її можливого перебування.
Правоохоронці знайшли дівчинку в одному з під’їздів будинку на вулиці Дарвіна у Печерському районі столиці.
Будь-яких протиправних дій щодо неї за час відсутності не вчинялося.
Співробітники поліції повернули неповнолітню додому та провели з нею та її батьками профілактичну бесіду для уникнення подібних випадків у майбутньому.
Правоохоронці вкотре нагадують батькам та особам, що їх замінюють, про необхідність постійно приділяти дитині увагу, цікавитись її захопленнями та у разі конфліктних ситуацій звертатись до спеціалістів та ювенальних поліцейських.
Раніше повідомлялося, що Оболонське управління поліції в Києві розшукує малолітнього Олексія Ремезовського. Хлопчик 8 серпня пішов із дому та не повернувся.
Правоохоронці протягом ночі розшукали підлітка. Він перебував неподалік від станції метро «Вокзальна».
Також Деснянське управління поліції в Києві розшукує Софію Таравську, 2005 р. н., яка 2 серпня пішла з Центру соціально-психологічнлї реабілітації для дітей № 1 у столиці та не повернулася.