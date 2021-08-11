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    Столичні поліцейські розшукали зниклу 13-річну дівчину

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    Правоохоронці повернули неповнолітню дівчину батькам - Столичні поліцейські розшукали зниклу 13-річну дівчину
    Правоохоронці повернули неповнолітню дівчину батькам
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці знайшли дівчинку в одному з під’їздів будинку на Печерську

    10 серпня до чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась мати та повідомила, що її донька, 2008 року народження, пішла з дому та не повернулась. На пошуки дівчини було направлено усі чергові наряди правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські опитали матір, друзів і знайомих розшукуваної та перевірили місця її можливого перебування.

    Правоохоронці знайшли дівчинку в одному з під’їздів будинку на вулиці Дарвіна у Печерському районі столиці.

    Будь-яких протиправних дій щодо неї за час відсутності не вчинялося.

    Співробітники поліції повернули неповнолітню додому та провели з нею та її батьками профілактичну бесіду для уникнення подібних випадків у майбутньому.

    Правоохоронці вкотре нагадують батькам та особам, що їх замінюють, про необхідність постійно приділяти дитині увагу, цікавитись її захопленнями та у разі конфліктних ситуацій звертатись до спеціалістів та ювенальних поліцейських.

    Раніше повідомлялося, що Оболонське управління поліції в Києві розшукує малолітнього Олексія Ремезовського. Хлопчик 8 серпня пішов із дому та не повернувся.

    Правоохоронці протягом ночі розшукали підлітка. Він перебував неподалік від станції метро «Вокзальна».

    Також Деснянське управління поліції в Києві розшукує Софію Таравську, 2005 р. н., яка 2 серпня пішла з Центру соціально-психологічнлї реабілітації для дітей № 1 у столиці та не повернулася.

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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    Столичні поліцейські розшукали зниклу 13-річну дівчину