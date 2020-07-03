Під Києвом зник неповнолітній хлопець (фото)



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Розшукується 17-річний Володимир Дубовий

Хлопець пішов з дому 26 червня і не повернувся

Вишгородським відділом поліції розшукується 17-річний Володимир Дубовий, який 29 червня цього року близько 3:00 пішов з місця проживання, що на території садового товариства «Орфей» у с. Лютіж, та наразі його місцезнаходження невідоме.

Ймовірно, хлопець перебуває у Києві.

Прикмети: зріст 192 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі сірі, волосся темне, хвилясте. Ліва нога хлопця коротша правої, внаслідок чого може кульгати.

Був одягнений: чорні джинси, темна футболка, чорні кросівки. При собі має рюкзак великого розміру, жовтого кольору з написом Glovo.

Поліція просить при наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця повідомляти за номером спецлінії поліції «102».

Нагадаємо, днями повідомлялося, що у Києві зникла безвісти Юлія Чечель, 1995 року народження. Дівчина із Запоріжжя поїхала до Києва на роботу і пропала.

До слова, на Київщині правоохоронці знайшли тіло 17-річного Олександра Федорука, який зник 22 червня. Пошуки хлопця тривали майже дві доби. Неповнолітнього знайшли мертвим водолази ДСНС в акваторії Дніпра.