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    Поліція затримала молодика, який розшукувався за вбивство у Фастові

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    Підозрюваним виявився 27-річний житель Одещини - Поліція затримала молодика, який розшукувався за вбивство у Фастові
    Підозрюваним виявився 27-річний житель Одещини
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваного взяли під варту

    Оперативники Київщини затримали молодика, підозрюваного у вбивстві фастівчанина 16 червня.

    «Злодій, якого було оголошено в розшук, не встиг сховатися і його буквально «наздогнали» поліцейські. Його затримано на одній з вулиць Фастова вночі», - повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Підозрюваним виявився 27-річний житель Одещини, який вже мав проблеми із законом.

    Як повідомлялося, йому було заочно оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 ККУ, та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

    Напередодні він на вулиці Небесної Сотні завдав смертельне ножове поранення своєму новоспеченому знайомому. Поліцейські з’ясували, що вони потоваришували 2 тижні тому, і весь цей час між ними часто виникали сварки, остання бійка закінчилася трагічно.

    Наразі із затриманим працюють поліцейські, триває досудове розслідування.

    У чоловіка вилучено ніж як речовий доказ.

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    Раніше очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook повідомив про вбивство у Фастові. Згодом поліція повідомила про встановлення особи злочинця і оголосила його в розшук.

    Національна поліція України кримінал вбивство Київщина розслідування злочин злочинець розшук
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