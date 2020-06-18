Поліція затримала молодика, який розшукувався за вбивство у Фастові
Підозрюваного взяли під варту
Оперативники Київщини затримали молодика, підозрюваного у вбивстві фастівчанина 16 червня.
«Злодій, якого було оголошено в розшук, не встиг сховатися і його буквально «наздогнали» поліцейські. Його затримано на одній з вулиць Фастова вночі», - повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Підозрюваним виявився 27-річний житель Одещини, який вже мав проблеми із законом.
Як повідомлялося, йому було заочно оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 ККУ, та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Напередодні він на вулиці Небесної Сотні завдав смертельне ножове поранення своєму новоспеченому знайомому. Поліцейські з’ясували, що вони потоваришували 2 тижні тому, і весь цей час між ними часто виникали сварки, остання бійка закінчилася трагічно.
Наразі із затриманим працюють поліцейські, триває досудове розслідування.
У чоловіка вилучено ніж як речовий доказ.
Раніше очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook повідомив про вбивство у Фастові. Згодом поліція повідомила про встановлення особи злочинця і оголосила його в розшук.