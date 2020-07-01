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    У Києві зникла дівчина із Запоріжжя (фото)

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    Юлія Чечель понад 10 днів не виходить на зв'язок із рідними - У Києві зникла дівчина із Запоріжжя (фото)
    Юлія Чечель понад 10 днів не виходить на зв'язок із рідними

    Усіх, що щось знає про місце перебування дівчини, просять повідомити

    У Києві зникла безвісти Юлія Чечель, 1995 року народження.

    Дівчина із Запоріжжя поїхала до Києва на роботу і пропала. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Родичі дівчини кажуть, що раніше зв'язок з нею постійно був, а зараз - вже понад 10 днів зв'язку немає і в соцмережах не з’являється.

    «Київ оперативний» просить усіх, хто що-небудь знає чи чув про дівчину, писати в особисті повідомлення.

    До слова, на Київщині правоохоронці знайшли тіло 17-річного Олександра Федорука, який зник 22 червня. Пошуки хлопця тривали майже дві доби. Неповнолітнього знайшли мертвим водолази ДСНС в акваторії Дніпра. 

    Раніше повідомлялося, що в Черкасах загинув 34-річний чоловік, який під час катання на катамарані  врятував свого 7-річного сина.

    Раніше повідомляли, що у районному центрі Іваничі Волинської області в місцевому ставку потонув маленький хлопчик, упавши в воду з необережності.


    Запоріжжя Київ жінка розшук
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