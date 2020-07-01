У Києві зникла дівчина із Запоріжжя (фото)



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Юлія Чечель понад 10 днів не виходить на зв'язок із рідними

Усіх, що щось знає про місце перебування дівчини, просять повідомити

У Києві зникла безвісти Юлія Чечель, 1995 року народження.

Дівчина із Запоріжжя поїхала до Києва на роботу і пропала. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Родичі дівчини кажуть, що раніше зв'язок з нею постійно був, а зараз - вже понад 10 днів зв'язку немає і в соцмережах не з’являється.

«Київ оперативний» просить усіх, хто що-небудь знає чи чув про дівчину, писати в особисті повідомлення.

До слова, на Київщині правоохоронці знайшли тіло 17-річного Олександра Федорука, який зник 22 червня. Пошуки хлопця тривали майже дві доби. Неповнолітнього знайшли мертвим водолази ДСНС в акваторії Дніпра.

Раніше повідомлялося, що в Черкасах загинув 34-річний чоловік, який під час катання на катамарані врятував свого 7-річного сина.

Раніше повідомляли, що у районному центрі Іваничі Волинської області в місцевому ставку потонув маленький хлопчик, упавши в воду з необережності.



