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    Під Києвом знайшли мертвим юнака, що зник декілька днів тому

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    Тіло 17-річного Олександра Федорука знайшли водолази - Під Києвом знайшли мертвим юнака, що зник декілька днів тому
    Тіло 17-річного Олександра Федорука знайшли водолази
    Фото: Поліція Київської області

    Тіло хлопця знайшли водолази в акваторії Дніпра

    На Київщині правоохоронці знайшли тіло 17-річного Олександра Федорука, який зник 22 червня.

    22 червня близько 23:30 юнак залишив дачний будинок у с. Вишеньки і його місце перебування було невідоме.

    Пошуки хлопця тривали майже дві доби. У них було залучено особовий склад Бориспільського відділення поліції, дільничних, наряди патрульної поліції, рятувальників, кінологічну службу та волонтерів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Неповнолітнього знайшли мертвим водолази ДСНС в акваторії Дніпра.  

    Тіло юнака направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

    Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, у Черкасах загинув 34-річний чоловік, який під час катання на катамарані  врятував свого 7-річного сина.

    Раніше повідомляли, що у районному центрі Іваничі Волинської області в місцевому ставку потонув маленький хлопчик, упавши в воду з необережності.

    Національна поліція України ДСНС діти смерть Київщина розшук
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