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    Під коронавірусними лікарнями Києва черги карет швидкої (відео)

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    Біля інфекційного відділення лікарні №9 більш як десяток карет швидкої допомоги - Під коронавірусними лікарнями Києва черги карет швидкої (відео)
    Біля інфекційного відділення лікарні №9 більш як десяток карет швидкої допомоги
    Фото: скріншот відео

    Машини швидкої допомоги везуть до лікарень хворих на коронавірус

    Сьогодні, 8 жовтня, вранці біля інфекційного відділення Київської лікарні №9 вишикувалася черга машин швидкої допомоги, які привезли хворих на коронавірус.

    Відео з місця події оприлюднила Муніципальна варта на своїй сторінці у Facebook.

    «Київська клінічна лікарня номер 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. В кожному з автомобілів інфікований на Covid-19», - йдеться в дописі.

    Як видно на відео, у черзі понад десять автомобілів «швидкої».

    За минулу добу, 7 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 422 осіб. Це на 39 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 383 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25896 випадки захворювання на Covid-19

    Нагадаємо, 7 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. За добу 6 жовтня до лікарень потрапили 72 пацієнти. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус, із них 23 дитини.

    У Києві вже починаються проблеми з розміщенням у медзакладах хворих на коронавірус. 

    Київ лікарня епідемія коронавірус
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