Під коронавірусними лікарнями Києва черги карет швидкої (відео)



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Біля інфекційного відділення лікарні №9 більш як десяток карет швидкої допомоги Фото: скріншот відео

Машини швидкої допомоги везуть до лікарень хворих на коронавірус

Сьогодні, 8 жовтня, вранці біля інфекційного відділення Київської лікарні №9 вишикувалася черга машин швидкої допомоги, які привезли хворих на коронавірус.

Відео з місця події оприлюднила Муніципальна варта на своїй сторінці у Facebook.

«Київська клінічна лікарня номер 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. В кожному з автомобілів інфікований на Covid-19», - йдеться в дописі.

Як видно на відео, у черзі понад десять автомобілів «швидкої».

За минулу добу, 7 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 422 осіб. Це на 39 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 383 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25896 випадки захворювання на Covid-19

Нагадаємо, 7 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. За добу 6 жовтня до лікарень потрапили 72 пацієнти. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус, із них 23 дитини.

У Києві вже починаються проблеми з розміщенням у медзакладах хворих на коронавірус.