Під коронавірусними лікарнями Києва черги карет швидкої (відео)
Машини швидкої допомоги везуть до лікарень хворих на коронавірус
Сьогодні, 8 жовтня, вранці біля інфекційного відділення Київської лікарні №9 вишикувалася черга машин швидкої допомоги, які привезли хворих на коронавірус.
Відео з місця події оприлюднила Муніципальна варта на своїй сторінці у Facebook.
«Київська клінічна лікарня номер 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. В кожному з автомобілів інфікований на Covid-19», - йдеться в дописі.
Як видно на відео, у черзі понад десять автомобілів «швидкої».
За минулу добу, 7 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 422 осіб. Це на 39 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 383 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25896 випадки захворювання на Covid-19
Нагадаємо, 7 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. За добу 6 жовтня до лікарень потрапили 72 пацієнти. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус, із них 23 дитини.
У Києві вже починаються проблеми з розміщенням у медзакладах хворих на коронавірус.