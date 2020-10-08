Кількість хворих на коронавірус зростає: у Києві за добу понад 400 нових випадків



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У Києві збільшується кількість госпіталізованих хворих на коронавірус

Минулої доби від коронавірусу померли 11 киян

За минулу добу, 7 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 422 осіб. Це на 39 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 383 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25896 випадки захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 9116 осіб (за добу 222), померли 453 особи (за добу 11).

У Київській області зафіксовано 10490 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 199 осіб. За попередню добу збільшення складало 192 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 6220 осіб (за добу 144), померли 213 людей (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 244734 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 7 жовтня зафіксовано ще 5397 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на 7 жовтня у Києві було підтверджено 25474 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 383 осіб.

У Київській області було зафіксовано 10291 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 192 особи.