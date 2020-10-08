Ситуація погіршується: Київ знову потрапить у «помаранчеву» карантинну зону



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Карантинні заходи в Києві стануть жорсткішими

Нове карантинне зонування набере чинності з 12 жовтня

Київ в оновленому епідеміологічному зонуванні потрапляє в «помаранчеву» зону. Зараз столиця знаходиться в «жовтій» карантинній зоні.

Про це повідомив РБК-Україна керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Нове карантинне зонування повинні затвердити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 8 жовтня. Воно має набрати чинності з понеділка.

«Сьогодні комісія розглядатиме питання про зміну кольору за показниками. Місто Київ потрапляє до «помаранчевої» зони. Велика проблема сьогодні з ліжкомісцями, бо заповненість сьогодні майже на 75-70%», - сказав Рубан.

Він пояснив, що в разі, якщо заповненість ліжкомісць понад 60% буде триматися довше 5 діб, карантинні заходи будуть жорсткими.

«У нас (в Києві. - Ред.) це тільки почалося. Може бути і «червона» (зона. - Ред.), але основне завдання - не допустити цього... Щодня проводиться збільшення ліжкофонду, що є сьогодні основним критерієм впровадження жорстких карантинних заходів», - додав Рубан.

Нагадаємо, з 5 жовтня почали діяти оновлені карантинні зони з огляду на епідеміологічні ситуації в регіонах. Згідно з ними Київ у в «жовтій» зоні.

За минулу добу, 7 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 422 осіб. Це на 39 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 383 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25896 випадки захворювання на Covid-19.