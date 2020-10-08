Епідемія в Києві: деякі коронавірусні лікарні заповнені під зав’язку



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Завантаження коронавірусних лікарень Києва перейшло межу в 50%

У Києві вже починаються проблеми з розміщенням у мед закладах хворих на коронавірус. Про це заявив на брифінгу голова медичної комісії Києва, доцент кафедри службового та медичного права КНУ ім. Т.Г. Шевченка, депутат Київради від ВО «Свобода» Олег Гелевей, передає УНІАН.

«Ми залучили вже багато медзакладів до лікування хворих, уражених Covid-19. Ми вже на сьогодні відкрили 2 тисячі 268 ліжок для лікування хворих. Якщо тривалий час ми були на межі в 50% (заповненості ліжок. – Ред.), то сьогодні ми цю межу перейшли», - сказав він.

За його даними, в київських лікарнях знаходиться 1587 хворих на Covid-19. Чиновник визнав критичну наповненість медзакладів.

«Є медзаклади, які під зав’язку заповнені хворими. Це – Олександрівська лікарня, 4 лікарня. Ми додатково відкрили 8 лікарню для прийому хворих – це 400 ліжок, і вона вже майже вся заповнена», - уточнив Гелевей.

Він зазначив, що через постійний приріст людей, які потребують госпіталізації, планується долучити інші медичні заклади до боротьби з коронавірусною хворобою. «Сьогодні у нас 19 медзакладів залучені до прийому хворих з коронавірусною інфекцією. Якщо такі тенденції будуть продовжуватись, то цього, явно, не вистачає. І ми хочемо залучити зараз ще 20 медичний заклад, це, зокрема, 12 лікарню», - повідомив голова медкомісії Києва.

Як вихід з ситуації, додав він, розглядається можливість залучити потужності медзакладів Академії медичних наук, яких багато в столиці.

«По своїй потужності вони мають понад 11 тис. ліжок. Я спілкувався з головою Академії медичних наук паном Цимбалюком. Він каже, що готові віддати місця в його медичних закладах. І там можна розробляти і нові методики лікування коронавірусної інфекції, бо в цих закладах зібрана еліта медичної науки. В сумі готові мінімум 500 ліжок віддати», - повідомив Гелевей.

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Нагадаємо, 7 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. За добу 6 жовтня до лікарень потрапили 72 пацієнти. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус, із них 23 дитини.