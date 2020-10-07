Ситуація з Covid-19 у Києві погіршується: зростає кількість госпіталізованих хворих



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У Києві понад 500 хворих на коронавірус отримують кисневу підтримку

У коронавірусних лікарнях 322 хворих у важкому стані

У Києві збільшилася кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Зазначу, що минулої доби в столиці збільшилась кількість хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації. До лікарень потрапили 72 пацієнти. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус. Із них 23 дитини», - сказав він.

За словами мера, 322 пацієнти - у важкому стані. 509 - отримують кисневу підтримку, 31 хворий - під апаратами ШВЛ.

Іще 125 пацієнтів – в лікарнях із підозрою на коронавірус.

576 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

Коронавірус в Україні

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Померли 4690

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Як повідомлялося, за минулу добу, 6 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 383 осіб. Це на 28 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 355 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25474 випадки захворювання на Covid-19