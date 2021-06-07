Під мостом Патона в Києві ледь не потонув іноземець (відео)

Правоохоронц витягли чоловіка з води та посадили у свій катер

Чоловік тривалий час перебував у воді та його крики про допомогу почули перехожі

У Києві працівники річкової поліції допомогли іноземцю вибратись із річки Дніпро на берег. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

До поліції Києва від громадян надійшов виклик про те, що у річці Дніпро в районі мосту ім. Патона людина потребує допомоги. На місце негайно прибув наряд відділу поліції у річковому порту «Київ».

Поліцейські розшукали чоловіка у місці, де купання не передбачено, та допомогли йому вибратися з води на борт службового катера.

«Потерпілим виявився 31-річний громадянин іншої держави. Нам він пояснив, що вирішив поплавати, але не розрахував сили. Ми доставили його на берег та у подальшому передали родичам. Від госпіталізації чоловік відмовився», – розповів старший інспектор сектору превенції відділу поліції у річковому порту Володимир Горлач.

Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними, купатися лише у спеціально відведених для цього місцях, а також не запливати за буї та у разі небезпеки негайно повідомляти на спецлінію 102.

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