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    Під мостом Патона в Києві ледь не потонув іноземець (відео)

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    Правоохоронц витягли чоловіка з води та посадили у свій катер - Під мостом Патона в Києві ледь не потонув іноземець (відео)
    Правоохоронц витягли чоловіка з води та посадили у свій катер
    Фото: скріншот відео

    Чоловік тривалий час перебував у воді та його крики про допомогу почули перехожі

    У Києві працівники річкової поліції допомогли іноземцю вибратись із річки Дніпро на берег. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    До поліції Києва від громадян надійшов виклик про те, що у річці Дніпро в районі мосту ім. Патона людина потребує допомоги. На місце негайно прибув наряд відділу поліції у річковому порту «Київ».

    Поліцейські розшукали чоловіка у місці, де купання не передбачено, та допомогли йому вибратися з води на борт службового катера.

    «Потерпілим виявився 31-річний громадянин іншої держави. Нам він пояснив, що вирішив поплавати, але не розрахував сили. Ми доставили його на берег та у подальшому передали родичам. Від госпіталізації чоловік відмовився», – розповів старший інспектор сектору превенції відділу поліції у річковому порту Володимир Горлач.

    Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

    Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними, купатися лише у спеціально відведених для цього місцях, а також не запливати за буї та у разі небезпеки негайно повідомляти на спецлінію 102.

    Нагадаємо, 27 травня з річки Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, водолази дістали тіло чоловіка.

    16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.

    25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки

    Теги: Національна поліція України Київ іноземці річка Дніпро чоловік
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    Під мостом Патона в Києві ледь не потонув іноземець (відео)