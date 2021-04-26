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    У Києві водолази дістали з річки тіло жінки (фото)

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    Водолази&nbsp;за допомогою катера UMS-600 транспортували тіло на берег - У Києві водолази дістали з річки тіло жінки (фото)
    Водолази за допомогою катера UMS-600 транспортували тіло на берег
    Фото: ДСНС

    Причини загибелі жінки встановлюватимуть правоохоронці

    У неділю, 25 квітня, в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до Служби порятунку Києва о 13:43, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено чергове відділення 13 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління.

    Рятувальники встановили, що на воді знаходяться тіло жінки без ознак життя. Для транспортування тіла на берег була необхідність додатково залучити водолазне відділення Частини спеціальних робіт на водних об'єктах.

    Водолазами за допомогою катера UMS-600 та водолазно-рятувального спорядження було транспортовано тіло загиблої жінки на берег і передано правоохоронцям.

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    У Києві водолази дістали з річки тіло жінки (фото)
    У Києві водолази дістали з річки тіло жінки (фото)
    У Києві водолази дістали з річки тіло жінки (фото)

    Як повідомлялося, 24 квітня ввечері столичні рятувальники під час ліквідації пожежі в підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Михайла Бойчука на Печерську виявили два обгорілі тіла чоловіка та жінки.

    Теги: Київ ДСНС смерть потонули рятувальники річка
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