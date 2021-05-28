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    У Києві водолази дістали з річки тіло чоловіка

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    Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника з води&nbsp; - У Києві водолази дістали з річки тіло чоловіка
    Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника з води 
    Фото: ДСНС

    Обставини загибелі чоловіка на воді встановлюватимуть правоохоронці

    У четвер, 27 травня, у річці Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 17:15, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    По прибуттю рятувальники встановили, що на відстані 4 м від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловічої статі.

    Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника з води та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

    Під час відпочинку біля води заборонено:

    • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
    • вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
    • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
    • купатися наодинці;
    • використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
    • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
    • вживати спиртні напої до та під час купання;
    • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
    • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
    • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
    • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
    • купання дітей без супроводу дорослих.

    Нагадаємо, 16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.

    25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки

    Теги: Київ ДСНС смерть на воді потонули рятувальники
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    У Києві водолази дістали з річки тіло чоловіка