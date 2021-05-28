У Києві водолази дістали з річки тіло чоловіка
Обставини загибелі чоловіка на воді встановлюватимуть правоохоронці
У четвер, 27 травня, у річці Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 17:15, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
По прибуттю рятувальники встановили, що на відстані 4 м від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловічої статі.
Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника з води та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.
Під час відпочинку біля води заборонено: Нагадаємо, 16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка. 25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки
Під час відпочинку біля води заборонено:
Нагадаємо, 16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.
25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки