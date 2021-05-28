У Києві водолази дістали з річки тіло чоловіка

Обставини загибелі чоловіка на воді встановлюватимуть правоохоронці

У четвер, 27 травня, у річці Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 17:15, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

По прибуттю рятувальники встановили, що на відстані 4 м від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловічої статі.

Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника з води та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.